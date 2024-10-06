وقال المكتب الحكومي في بيان إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 175 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، "وذلك بعد ارتقاء المصور الصحفي حسن حمد جراء قصف منزله في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي القطاع".

والاثنين، أعلن الإعلامي الحكومي استشهاد الصحفية وفاء العديني في قصف إسرائيلي استهدف منزلها وسط القطاع، ما رفع حصيلة الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 174.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.