سياسة
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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بنيران الاحتلال في غزة إلى 175
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 175 منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بنيران الاحتلال في غزة إلى 175
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بنيران الاحتلال في غزة إلى 175. / صورة: AA
6 أكتوبر 2024

وقال المكتب الحكومي في بيان إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 175 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، "وذلك بعد ارتقاء المصور الصحفي حسن حمد جراء قصف منزله في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي القطاع".

والاثنين، أعلن الإعلامي الحكومي استشهاد الصحفية وفاء العديني في قصف إسرائيلي استهدف منزلها وسط القطاع، ما رفع حصيلة الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 174.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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