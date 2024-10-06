سياسة
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بالذكرى الأولى للحرب.. وقفة برام الله للتنديد بانتهاكات إسرائيل ضد الصحفيين
شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، في وقفة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، دعت إليها نقابة الصحفيين، في ذكرى مرور عام على حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
بالذكرى الأولى للحرب.. وقفة برام الله للتنديد بانتهاكات إسرائيل ضد الصحفيين
وقفة في رام الله للتنديد بانتهاكات إسرائيل ضد الصحفيين. / صورة: AA
6 أكتوبر 2024

وشارك في الوقفة، التي نظمت على دوار المنارة وسط رام الله، ممثلو قوى سياسية فلسطينية، منها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتجمع الشخصيات المستقلة، وممثلون عن مؤسسات حقوقية وإعلامية، مثل مركز حريات ومدى والضمير وغيرها، وفق مراسل الأناضول.

ورفعت خلال الوقفة شعارات تطالب بوقف حرب الإبادة، والكف عن استهداف الصحفيين، وصوراً لصحفيين قتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أو خلال غارات على قطاع غزة.

وخلال كلمة له في الوقفة قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إن "الاحتلال نفذ 1600 اعتداء بحق الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام (في كل فلسطين)، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وبين أبو بكر أن "514 شهيداً من أُسَر وعائلات الصحفيين ارتقوا خلال هذه الفترة جراء الاستهدافات الإسرائيلية".

وقال إن نقابته "وثقت 124 حالة اعتقال في صفوف الصحفيين، وإن اثنين من صحفيي غزة لا يزالان في الاختفاء القسري، إذ يرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهما".

واعتبر أبو بكر أن "المحكمة الجنائية الدولية خانت دورها ووظيفتها، وأن المجتمع الدولي شارك أو تواطأ أو تخاذل عن القيام بدوره".

وبشكل مستمر تحذر مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن تل أبيب واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متجاهلة تلك التحذيرات.

وفي وقت سابق الأحد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 175 منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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