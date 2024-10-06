وقالت "الدفاع التركية" في بيان مقتضب عبر منصة إكس إنه نتيجة للعملية الجوية التي جرى تنفيذها في شمال العراق في 28-29 سبتمبر/أيلول الماضي، جرى تحديد ما مجموعه 12 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي، 7 منهم في منطقة غارا و5 إرهابيين في منطقة هاكورك.

وتابعت الوزارة في البيان: "نحن عازمون ومصممون وقادرون على القضاء على الإرهاب من مصدره".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ هذا التنظيم من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.