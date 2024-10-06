وشدد أردوغان في بيان عبر صفحته بمنصة إكس على "مد يد الرحمة والرأفة إلى أشقائنا في البوسنة والهرسك" من خلال هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، والهلال الأحمر، ووكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA).

وتابع الرئيس التركي: "وصلنا إلى جثامين 18 شخصاً، ولا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على 40 شخصاً في مدينتَي Jablanica وKonjic، وكذلك مدينة Fojnica".

وقال: "نوصل مساعداتنا التي تشمل احتياجات الإيواء والتغذية العاجلة إلى المنطقة".

وأوضح أن المساعدات تشمل في المرحلة الأولى توفير "96 مولداً كهربائياً، و60 حاوية، و168 سريراً، و84 مجموعة مطبخ، و1050 بطانية، و1130 صندوقَ طعام ووجبات، وطنَّين من الدقيق، و10 مضخات تصريف المياه، وحاويتَي مياه، ومجموعات نظافة، ومكيفات هواء، وثلاجات، ومياه للشرب".

والجمعة، لقي عدد من الأشخاص مصرعهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في البوسنة والهرسك، وذكر بيان صادر عن كانتون الهرسك-نيريتفا جنوب البلاد أنه جرى العثور على جثث 14 شخصاً لقوا مصرعهم في الفيضانات.