وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "العملية الانتخابية جرت بكل سلاسة ولم نسجل أي حدث يعكر صفو هذا اليوم الانتخابي، وكان إقبال التونسيين على مراكز الاقتراع في الداخل والخارج إقبالاً محترماً".

وأضاف: "شارك في عملية الاقتراع اليوم مليونان و704 آلاف و155 ناخباً وذلك بنسبة إقبال أولية بلغت 27.7%". وأوضح أن "النسب الرسمية والنهائية للمشاركة سيجري الإعلان عنها بالتزامن مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات عشية يوم الغد الاثنين".

وأكد أن "عملية فرز الأصوات تجري حالياً في هذه اللحظات في كل مكاتب ومراكز الاقتراع".

وأشار إلى أن "مجلس الهيئة سيجتمع غداً بعد الانتهاء من عملية الفرز وسيتثبت في محاضر التجميع الواردة عليه من 34 هيئة فرعية داخل وخارج تونس".

وانطلقت بتونس، صباح الأحد، عملية التصويت لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات، في انتخابات يتنافس فيها 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.

أما في الخارج، فانطلقت الانتخابات، الجمعة، في 59 دولة، وتتواصل حتى غلق المكاتب الأحد الساعة 18.00 بتوقيت تونس، حسب بوعسكر.

وعن أعداد الناخبين المسجلين لدى الهيئة ويحق لهم الإدلاء بأصواتهم، أوضح بوعسكر، أن عددهم الإجمالي هو 9 ملايين و753 ألفاً و217، منهم 9 ملايين و110 آلاف و407 ناخبين داخل تونس، و642 ألفاً و810 خارجها.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3 فقط (من أصل 17 تقدموا بطلبات ترشح) هم: الرئيس سعيّد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانوناً".

وحاز الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيّد أكثر من 89% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، بحسب استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثه التلفزيون الحكومي.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" الخاصة، تقدم سعيّد البالغ 66 عاماً بفارق كبير على العياشي زمال المسجون والذي حصل على 6.9% فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي نال 3.9% من الأصوات.