سياسة
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حزب الله يقصف قواعد بحيفا وطبريا ويوقع أضراراً وإصابات في صفوف الإسرائيليين
أعلن حزب الله اللبناني، مساء الأحد، إطلاق صلية صواريخ على قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة حيفا، وقاعدة أخرى في المنطقة الشمالية غرب طبريا، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية سقوط إصابات وتحقُّق أضرار جسيمة مكان سقوط الصواريخ.
حزب الله يقصف قواعد بحيفا وطبريا ويوقع أضراراً وإصابات في صفوف الإسرائيليين
إعلام عبري: إصابة 7 أشخاص جراء سقوط صواريخ من لبنان في شمال إسرائيل / صورة: Reuters
6 أكتوبر 2024

وقال الحزب في بيان نشره عبر منصة تليغرام: "نفّذت المقاومة الإسلامية عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي 1 على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".

وفي وقت لاحق أصدر الحزب بياناً آخر أعلن فيه قصف قاعدة نيمرا العسكرية، وهي إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية غرب طبريا، بصلية صاروخية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق 15 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه منطقة الكرمل والخليج وسط مدينة حيفا (شمال)، وذلك للمرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الجيش في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذارات في منطقتي الكرمل والخليج (وسط مدينة حيفا)، جرى رصد حوالي 15 إطلاقاً لقذائف صاروخية عبرت من لبنان"، وزعم أنه "جرى اعتراض بعضها، بينما جرى تحديد سقوط بعضها في المنطقة".

إصابات وأضرار جسيمة

نقلت هيئة البث العبرية الرسمية، عن نجمة داوود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) قولها إنّ "سقوط عدد من الصواريخ في منطقة الكرمل والخليج وسط حيفا، تسببت في إصابة 6 أشخاص بجروح بين متوسطة وطفيفة".

كما أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي وقوع إصابة وصفت ما بين متوسطة وخطيرة جراء سقوط صاروخ في طبريا.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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