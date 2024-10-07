وتجمع في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ما لا يقل عن ألف محتج مؤيد للفلسطينيين بالقرب من السفارة الأمريكية لمطالبة واشنطن بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وفي سيدني، تجمع آلاف من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين ورددوا هتافات ولوحوا بالأعلام اللبنانية والفلسطينية وسط انتشار مكثف للشرطة، فيما اعتُقل شخص بسبب رفعه علم إسرائيل يتوسطه الصليب المعقوف بدلاً من نجمة داوود.

وفي الرباط، دعا آلاف المغاربة لوقف العدوان على غزة ولبنان في أحد أكبر الاحتجاجات في البلاد منذ بداية الحرب، وطالبوا بإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ورددوا شعارات تقول "لا للتطبيع" و"فلسطين ليست للبيع".

كما شارك نحو 40 ألف متظاهر في مسيرة في وسط لندن وتجمع آلاف آخرون في باريس وروما ومانيلا وكيب تاون ومدينة نيويورك. واندلعت مظاهرات أيضاً بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجاً على دعم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل في الحملتين العسكريتين في غزة ولبنان.

وعلى مدى العام الماضي، أدى حجم القتل والدمار في غزة إلى اندلاع بعض أكبر المظاهرات على مستوى العالم منذ سنوات، بما في ذلك في الولايات المتحدة التي شهدت إقامة مخيمات احتجاج مؤيدة للفلسطينيين لأسابيع في الجامعات.