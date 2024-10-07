سياسة
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ثلث الإسرائيليين يرون أن تل أبيب خسرت الحرب أمام حركة حماس بعد 7 أكتوبر
أعرب 35% من الإسرائيليين عن اعتقادهم بأن تل أبيب خسرت الحرب أمام حركة حماس في قطاع غزة، وفق نتائج استطلاع للرأي نُشرت مساء الأحد.
ثلث الإسرائيليين يرون أن تل أبيب خسرت الحرب أمام حركة حماس بعد 7 أكتوبر
دبابة الميركافا مدمرة بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول صورة: AFP
7 أكتوبر 2024

وأجرى هذا الاستطلاع قناة "كان" العبرية الرسمية، بالتعاون مع معهد "كنتر" (غير حكومي)، عشية الذكرى السنوية الأولى لبدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال 35% من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن بلادهم خسرت في حربها ضد حماس بغزة، بينما اعتبر 27% منهم أنها انتصرت، فيما رفض الباقون الإجابة.

وحسب الاستطلاع نفسه، فقد أفاد 61% من الإسرائيليين بأنهم فقدوا الشعور بالأمان الشخصي بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى)، مقابل 39% قالوا إنهم ما زالوا يشعرون بالأمان الشخصي.

كما أظهر الاستطلاع أن 71% من سكان شمالي إسرائيل (قرب الحدود مع لبنان) لا يشعرون بالأمان الشخصي.

وعلى الرغم من مرور عام على بدء حربها لإبادة سكان غزة، إلا أن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولا سيما استعادة الأسرى من القطاع والقضاء على قدرات حماس.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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