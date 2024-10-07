وقالت الوكالة إنّ قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبو هليل، وهو شخصية عشائرية مناضلة، في ساعات فجر اليوم الاثنين، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقدَ وعيه ليُنقَل على إثر ذلك إلى المستشفى ويستشهد في وقت لاحق.

في سياق متصل، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مدينة طولكرم وعدة قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، في حين أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تعليق الدوام في عدة مدارس "خشية اعتداءات المستوطنين".

وذكر تليفزيون فلسطين الحكومي أن "قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم من محورها الغربي"، فيما نشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستشفى ثابت ثابت بطولكرم، وحركة لمركبات عسكرية قالوا إنها متجهة برفقة جرافات إلى مخيم نور شمس بالمدينة.

وقالت وكالة وفا إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قريتي مادما وبيت فوريك، جنوب وشرق مدينة نابلس، وأشارت إلى اندلاع مواجهات "دون تسجيل إصابات". كما اقتحم جيش الاحتلال قريتي فرعتا وإماتين شرق مدينة قلقيلية، "دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات"، فيما اندلعت مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين قرب مخيم الجلزون شمالي مدينة البيرة، "دون أن يبلغ عن إصابات"، كما اقتحمت قوة من الجيش حي البالوع في مدينة البيرة.

أما جنوبي الضفة "فاقتحمت قوات الاحتلال قرية الخضر (غرب بيت لحم) وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات"، وفق وفا. وشرقي المدينة أفادت الوكالة بأن مستوطنين تجمعوا قرب قرية دار صلاح "ورفعوا أعلام دولة الاحتلال" دون أن تشير إلى وقوع اعتداءات.

في غضون ذلك أعلن بعض مديريات التربية والتعليم الفلسطينية تعليق الدوام في عدد من المدارس بسبب "الوضع الأمني وخشية اعتداءات المستوطنين".

ومساء الأحد، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، الاثنين الموافق للذكرى الأولى لهجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنّ السلطات الإسرائيلية قررت فرض طوق أمني كامل على الضفة الغربية، بحيث تُغلق المعابر التي تربطها بإسرائيل، ويُمنع دخول العمال الفلسطينيين.

كما قرر جيش الاحتلال تكثيف قواته في أنحاء الضفة الغربية وعلى الجبهات كافة، تحسباً لأي أحداث بالتزامن مع السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفق الهيئة.

ومثّلت عملية طوفان الأقصى، وفق مسؤولين إسرائيليين، أكبر فشل مخابراتي وعسكري، وذلك منذ قيام "دولة" إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب "إبادة جماعية" في غزة، أسفرت عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.