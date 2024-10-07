وقال جيش الاحتلال في بيان له إن "الرقيب أول احتياط إيتاي أزولاي (25 عاماً) قُتل، وأصيب جنديان آخران بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية"، وأوضح أن "الجنديين أصيبا بقذيفة هاون"، دون مزيد من التفاصيل.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء المواجهات العسكرية مع حزب الله ومعاركها البرية في قطاع غزة، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

غارات بالضاحية الجنوبية

في غضون ذلك أعلن مصدر طبي لبناني، الاثنين، خروج مستشفيين عن الخدمة في ضاحية بيروت الجنوبية بعد تضررهما إثر غارات إسرائيلية عنيفة الليلة الماضية.

وقال المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "مستشفيي السان تيريز والرسول الأعظم خرجا عن الخدمة"، مضيفاً أنهما تضررا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الليلة الماضية.

وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من المنطقة المستهدفة، كما سُمع دوي انفجارات متتالية أعقبت القصف، فيما قال جيش الاحتلال إنه قصف مقر استخبارات لحزب الله في بيروت، كما قال إنه هاجم أهدافاً ومستودعات أسلحة تابعة للحزب ومناطق أخرى في لبنان.

من جهتها قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 شهداء بينهم 3 أطفال سقطوا جراء غارة إسرائيلية على القماطية بجبل لبنان الليلة الماضية.

استهداف مناطق إسرائيلية

بالمقابل قال حزب الله في سلسلة بيانات على منصة تليغرام إنّ مقاتليه شنّوا هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات على قاعدة 7200 للصيانة والتأهيل جنوب مدينة حيفا (شمال) وأصابت أهدافها بدقة.

وأضاف أن مقاتليه قصفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في مستوطنة معلوت ترشحيا برشقة صاروخية، واستهدف الحزب أيضاً في مدينة صفد (مركز قيادة المنطقة الشمالية للجيش) تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنة برعام بصليات صاروخية.

ومساء الأحد، ذكر الحزب أن مقاتليه نفذوا "عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي 1 على قاعدة الكرمل العسكرية جنوب حيفا، كما استهدف مقاتلو حزب الله قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب مدينة طبريا بصلية صاروخية".

وفي وقت لاحق أعلنت هيئة البث العبرية نقلاً عن جهاز الإسعاف الإسرائيلي إصابة 7 أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة، جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو مدينتي حيفا وطبريا، شمالي إسرائيل.

بدوره أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق 15 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه منطقة الكرمل والخليج وسط مدينة حيفا، وذلك للمرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الجيش في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذارات في منطقتي الكرمل والخليج (وسط مدينة حيفا)، جرى رصد نحو 15 إطلاقاً لقذائف صاروخية عبرت من لبنان"، وأوضح أنه "جرى اعتراض بعضها، فيما جرى تحديد سقوط بعضها في المنطقة".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قُتل 2044 شخصاً وأُصيب 9678 منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 1212 قتيلاً و3427 جريحاً، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول وحتى مساء الأحد.