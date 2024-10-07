سياسة
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عام على حرب الإبادة.. إسرائيل قتلت 146 طبيباً وحاصرت 25 ألف مريض وجريح
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أمس الأحد، أن إسرائيل قتلت 146 طبيباً من مختلف التخصصات بالقطاع، بينما نفد 60% من الأدوية في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.
عام على حرب الإبادة.. إسرائيل قتلت 146 طبيباً وحاصرت 25 ألف مريض وجريح
قصف إسرائيلي قرب المستشفى الإندونيسي أدى إلى نفاد الوقود والكهرباء في 14 نوفمبر/تشرين الثاني- أرشيف / صورة: Reuters
7 أكتوبر 2024

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة مرور عام على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية: "83% من المستهلكات الطبية و60% من الأدوية غير متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية".

وأضافت: "خلال الإبادة قتل الاحتلال الإسرائيلي 146 طبيباً من ذوي التخصصات المختلفة بالقطاع"، كما أشارت الوزارة إلى وجود 25 ألف مريض وجريح في حاجة إلى العلاج خارج القطاع المحاصَر.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تقطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة وتمنع دخول الوقود لتشغيل محطة التوليد الوحيدة، فضلاً عن وقف إمدادات الماء والاتصالات والمواد الغذائية والعلاج، وإغلاق المعابر.

وتدخل إلى غزة حالياً مستلزمات طبية ومساعدات دولية "محدودة" تمر عبر إسرائيل، ولا تكفي حاجة سكان القطاع الذين يعانون أوضاعاً إنسانية وصحية كارثية. ومنذ بدء الإبادة الجماعية تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، إلا القليل منها للمؤسسات الدولية، لا يلبي احتياجات المواطنين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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