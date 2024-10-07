وقال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، في كلمة متلفزة بالمناسبة، إن 7 أكتوبر/تشرين الأول أعاد إسرائيل إلى "نقطة الصفر وهدد وجوده".

واعتبر مشعل أن "طوفان الأقصى رد طبيعي على الاحتلال وتسارع مخططاته في الاستيطان والحصار والعدوان على الأقصى وتصفية القضية وتصاعد جرائم التنكيل بالأسرى".

وأضاف أنه أيضاً "نقلة موضوعية في مسار تطور المقاومة وتراكم قوتها وخبرتها وإبداعها وفي ظل إصرار قيادتها على استراتيجية التحرير والتخلص من الاحتلال".

بدورها، قالت حركة حماس بمناسبة مرور عام على "طوفان الأقصى"، إن 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان محطة نضالية تاريخية واستجابة طبيعية لما يُحاك من مخططات صهيونية لتصفية قضيتنا الوطنية.

ودعت الحركة، في بيان، قوى الأمة وأحرارها إلى الانخراط في معركة "طوفان الأقصى" لنيل شرف الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار الجرائم والإبادة الجماعي.

ولفتت إلى أنه "منذ 7 أكتوبر 2023، وعلى مدار عام، ارتكب العدو النازي أبشع الجرائم والمجازر وشنَّ على شعبنا حرب إبادة جماعية"، مضيفة أن "الحركة بذلت، ولا تزال تبذل، جهوداً كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني".

من جانبه، أكد زياد النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، أن الفصائل الفلسطينية لديها ما يكفي من المحتجزين الإسرائيليين للقيام بعملية تبادل تضمن الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال النخالة في كلمة مسجلة: "حركة الجهاد الإسلامي وحماس والفصائل لديها ما يكفي من الأسرى (الإسرائيليين) لضمان الإفراج عن أسرانا"، وتابع: "نتمسك بانسحاب الاحتلال الكامل من غزة وإعادة الإعمار، وتبادل الأسرى يضمن تحرير أسرانا من سجون الاحتلال".

في السياق، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان الاثنين، إن "العدو لم يجد أمام فشله في الميدان وعجزه عن تحقيق أهداف الحرب سوى إبادة الأبرياء، فاستهدف مراكز الإيواء والمستشفيات ليكسر شعبنا أو يبعده عن المقاومة، وقتل وجرح عشرات الآلاف ودمر الحجر والشجر والمعالم، غير مُبالٍ بأي محرمات".

وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت، حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.