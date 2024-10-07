سياسة
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معظمها ذخائر.. أمريكا تدعم إسرائيل عسكرياً بنحو 18 مليار دولار منذ 7 أكتوبر
أظهرت دراسة أمريكية أعدها برنامج تكاليف الحرب في جامعة براون، أوردها تقرير نشرته "أسوشييتد برس" اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أنفقت ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.
معظمها ذخائر.. أمريكا تدعم إسرائيل عسكرياً بنحو 18 مليار دولار منذ 7 أكتوبر
طائرة عسكرية أمريكية تفرغ حمولتها بمطار في تل أبيب -أرشيف / صورة: AA
7 أكتوبر 2024

وأورد التقرير أن "الولايات المتحدة أنفقت مبلغاً قياسياً لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة قبل عام".

وحسب الموقع: "يقول الباحثون في النتائج إن 4.86 مليار دولار إضافية ذهبت إلى تكثيف العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023“.

وأضاف: "ويشمل ذلك تكاليف الحملة التي تقودها البحرية الأمريكية لقمع الضربات على الشحن التجاري من الحوثيين في اليمن، الذين يزعمون أنهم ينفذونها تضامناً مع حماس“.

وكانت معظم الأسلحة الأمريكية التي جرى تسليمها عبارة عن ذخائر، من قذائف المدفعية إلى القنابل الخارقة للتحصينات التي تزن 2000 رطل، فضلاً عن القنابل الموجهة بدقة.

وأشار إلى وجود "نفقات تتجاوز 4 مليارات دولار لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، القبة الحديدية، ومقلاع داوود، وأموال البنادق ووقود الطائرات"، وفقاً للتقرير.

ولفت الى أنه "على عكس المساعدات العسكرية الأمريكية الموثقة علناً لأوكرانيا، كان من المستحيل الحصول على التفاصيل الكاملة لما شحنته الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لذا فإن مبلغ 17.9 مليار دولار لهذا العام هو رقم جزئي، كما يقول الباحثون"، وفق أسوشييتد برس.

وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت، حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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