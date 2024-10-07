ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسجدي قوله، في إشارة إلى قاآني، "إنه بصحة جيدة ويمارس أنشطته.. البعض يطلبون منا إصدار بيان.. لا يوجد ما يدعو إلى ذلك".

وقال أحد المسؤولين الذين تحدثوا إلى رويترز إن قاآني كان في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ضربة وقعت الأسبوع الماضي وأشارت تقارير إلى أنها استهدفت القيادي الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين.

وعيّنت طهران قاآني رئيساً لفيلق القدس، الذي يشرف على أنشطة الحرس الثوري في الخارج، بعد أن اغتالت الولايات المتحدة سلفه القوي قاسم سليماني في ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة في بغداد عام 2020.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافةً ودموية، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه، متجاهلةً التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2044 شخصاً وأصابت 9678 منذ بداية القصف المتبادل مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 1212 قتيلاً و3427 جريحاً، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول وحتى مساء الأحد.

وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت، حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين.

وتُواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.