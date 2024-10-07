وقال ألطون في منشور عبر منصة إكس: "على مدار عام تواصل إسرائيل في غزة ارتكاب الإبادة وسفك الدماء وضرب القانون الدولي والقيم الإنسانية عُرض الحائط".

وأضاف أن "هذه الوحشية المرعبة تجرح الضمير الإنساني المشترك"، واصفاً "وحشية" قتل إسرائيل نحو 50 ألف فلسطيني "بواحدة من أبشع وأفظع ما شهده التاريخ الحديث". وشدد على أن "إسرائيل ستُحاسب على فظائعها عاجلاً أم آجلاً".

وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.​​​​​​​ ​​​​​​​