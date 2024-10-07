سياسة
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"صحة لبنان": ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2083 منذ أكتوبر 2023
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد بلغت 2083 شهيداً و9869 مصاباً، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
"صحة لبنان": ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2083 منذ أكتوبر 2023
العدوان الإسرائيلي على لبنان المستمر منذ عام يخلف أكثر من 2000 قتيل ونحو 10 آلاف جريح / صورة: Reuters
7 أكتوبر 2024

وذكر بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أن "غارات العدو الإسرائيلي أمس (الأحد) على بلدات وقرى محافظات جنوبي لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 22 شخصاً وإصابة 110 بجروح".

بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2083، والجرحى إلى 9869، وفق البيان ذاته.

وفي الجنوب شنت إسرائيل سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت أكثر من 30 بلدة وقرية في قضاء صور، في غضون نصف ساعة وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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