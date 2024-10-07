سياسة
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جيش الاحتلال يدّعي شن هجوم "موجه بدقة" في الضاحية الجنوبية ببيروت
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن عصر الاثنين هجوماً "موجّهاً بدقّة" في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما ذكر مصدر رسمي لبناني أن تلك الغارة استهدفت منطقة عين الدلبة عند محيط الكوكودي بالضاحية الجنوبية.
جيش الاحتلال يدّعي شن هجوم "موجه بدقة" في الضاحية الجنوبية ببيروت
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن هجوم موجه في ضاحية بيروت / صورة: Reuters
7 أكتوبر 2024

وقال الجيش في بيان مقتضب إنه شن "قبل قليل هجوماً موجهاً بدقة في بيروت".

بينما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة على الضاحية الجنوبية استهدفت منطقة عين الدلبة عند محيط الكوكودي.

ولم ترد أي تفاصيل عن الخسائر الناجمة عن تلك الغارة حتى الساعة 15:00 ت.غ.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2083 شخصاً وأصابت 9869 منذ بداية القصف المتبادل مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 1251 قتيلاً و3618 جريحاً، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ 23 سبتمبر/أيلول وحتى عصر الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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