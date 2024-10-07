وفي بيان على منصة إكس أوضح جيش الاحتلال: "بعد الإنذارات التي جرى تفعيلها في عدة مناطق وسط البلاد، نجح سلاح الجو في اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن".

وقبل ذلك ببضع دقائق قال جيش الاحتلال في بيان منفصل: "بعد الإنذارات التي جرى تفعيلها وسط البلاد رصد صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن ويجري التحقق من التفاصيل"، وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات في محيط تل أبيب الكبرى والقدس والضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن "تعليق جميع عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون في تل أبيب بعد إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ أرض-أرض من اليمن"، ونشرت وسائل إعلام عبرية صوراً تظهر استدارة عدد من الطائرات كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون بعد دوي صفارات الإنذار.

وانطلقت صفارات الإنذار لدى تجمع آلاف الإسرائيليين في مناطق متفرقة وسط البلاد لإحياء فاعليات الذكرى الأولى لـ7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبثت القناة "12" الخاصة مقطع فيديو يظهر لحظة دوي صفارات الإنذار في تل أبيب خلال تجهيز أهالي الأسرى الإسرائيليين منصة لإحياء ذكرى 7 أكتوبر/تشرين الأول وسط المدينة، وشوهد العشرات وهم يركضون نحو الملاجئ والمناطق المحصنة، بينما تمدد آخرون على الأرض وضعوا أيديهم فوق رؤوسهم في محاولة للاحتماء.

ووفق القناة ذاتها، جرى اعتراض الصاروخ الباليستي من اليمن عبر منظومة "حيتس" (السهم)، المخصصة لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى.

"الحوثي" يتوعد

في المقابل، توعدت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، إسرائيل بمزيد من الصواريخ "فرط الصوتية"، "تضامناً مع قطاع غزة".

جاء ذلك في كلمة لعضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، خلال مظاهرة تضامنية مع غزة في العاصمة صنعاء، بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، بمناسبة مرور عام على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتوعد الحوثي إسرائيل بقوله: "ستأتيكم الصواريخ فرط الصوتية في قادم الأيام زخات متتالية، لتذوقوا ما ذاقه أبناء فلسطين"، وأشار إلى أن "أمريكا غزت واحتلت كثيراً من الشعوب، ولم تستطع أن تستمر، وهذا هو المصير المحتوم لليهود المحتلين".

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت جماعة "الحوثي" أنها قصفت هدفاً عسكرياً في يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي تجاوز أكثر من 2000 كيلومتر، وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية وقتها، فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل على بعد 6 كيلومترات من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

وتحل اليوم الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.