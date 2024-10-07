سياسة
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في ذكرى مرور عام.. بايدن يتجاهل الإبادة بغزة ويعلن استمرار دعم إسرائيل
واصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاهل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بغزة منذ عام كامل، وجدد دعمه لتل أبيب في حرب الإبادة، فيما فرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات على ما وصفتها بـ"شبكة دولية لجمع التبرعات لصالح حماس".
في ذكرى مرور عام.. بايدن يتجاهل الإبادة بغزة ويعلن استمرار دعم إسرائيل
الرئيس الأمريكي ينشر رسالة في ذكرى مرور عام على الإبادة بغزة ويتجاهل الضحايا الفلسطينيين / صورة: AFP
7 أكتوبر 2024

ووصف بايدن في رسالة نشرها، الاثنين، بمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بـ"الأكثر دموية".

وقال الرئيس الأمريكي إن "1200 إسرائيلي قتلوا جراء هجمات حماس منذ 7 أكتوبر"، متجاهلاً في الوقت ذاته أعداد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية، مكتفياً بالقول إن "أعداداً كبيرة من الفلسطينيين تعرضوا للمعاناة خلال هذا العام".

وذكر أن "12 مواطناً أمريكياً ضمن الأسرى الـ250 في غزة"، مبيناً أنه توجه فوراً إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر وواصل "الدعم القوي" لها منذ ذلك الحين على الصعيدين العسكري والسياسي.

وبرر بايدن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين بـ "اختباء حماس بين المدنيين الفلسطينيين"، على حد زعمه.

واختتم رسالته بالقول إنهم يواصلون العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار، بالرغم من تأكيده في الرسالة نفسها مواصلة الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل.

في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، الاثنين، فرض عقوبات على 3 أشخاص وما أسمته "جمعية خيرية وهمية" بتهم "الدعم المالي لحماس"، وكذلك على بنك الإنتاج في غزة الذي قالت إنه خاضع لسيطرة الحركة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان "مع مرور عام منذ الهجوم الذي شنته حماس، ستواصل وزارة الخزانة بلا هوادة العمل على الحد من قدرة حماس وغيرها من حلفاء إيران".

وأضافت "ستستخدم وزارة الخزانة كل الأدوات المتاحة تحت تصرفنا لمحاسبة حماس وأذرعها".

واستهدفت إجراءات الوزارة عضواً في حماس يقيم في إيطاليا، اتهمته وزارة الخزانة بتأسيس جمعية خيرية "وهمية" للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واتهمتها بالمساعدة في تمويل كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

كما استهدفت العقوبات ممثلاً كبيراً لحماس في ألمانيا وممثلاً لحماس مسؤولاً عن أنشطة الحركة في النمسا.

وحلّت أمس الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.​​​​​​​ ​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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