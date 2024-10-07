سياسة
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ألطون: إسرائيل حوّلت غزة لمكان غير صالح للعيش وسنفعل ما بوسعنا لوقف جنونها
أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أنّ الحكومة الإسرائيلية حولت  غزة إلى مكان غير صالح للسكن بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، منذ أطلقت حملتها قبل عام لتدمير القطاع، مؤكداً أن تركيا ستفعل كل ما في وسعها لوقف الحرب في غزة.
ألطون: إسرائيل حوّلت غزة لمكان غير صالح للعيش وسنفعل ما بوسعنا لوقف جنونها
ألطون: تركيا لن تلتزم الصمت وستفعل كل ما في وسعها لوقف هذا الجنون / صورة: AA
7 أكتوبر 2024

وأضاف ألطون في تغريدة على حسابه في منصة إكس بالذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة أنّ "الاحتلال الإسرائيلي أثبت أنه يتوسع باستمرار منذ عقود عديدة الآن"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية استخدمت هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كذريعة لتحويل احتلالها والتطهير العرقي إلى إبادة جماعية كاملة".

ولفت إلى أنّ جزءاً كبيراً من العالم اختار أن يشاهد هذا الفصل المروع من التاريخ، "حيث حمى رعاة جرائم الحرب الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية بلا خجل في كل فرصة".

وشدد المسؤول التركي على أن تركيا "لن تلتزم الصمت وستفعل كل ما في وسعها لوقف هذا الجنون"، و"سنستخدم كل السبل الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها في فلسطين ولبنان وخارجهما".

وحلّت أمس الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.​​​​​​​ ​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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