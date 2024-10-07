وأضاف ألطون في تغريدة على حسابه في منصة إكس بالذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة أنّ "الاحتلال الإسرائيلي أثبت أنه يتوسع باستمرار منذ عقود عديدة الآن"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية استخدمت هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كذريعة لتحويل احتلالها والتطهير العرقي إلى إبادة جماعية كاملة".

ولفت إلى أنّ جزءاً كبيراً من العالم اختار أن يشاهد هذا الفصل المروع من التاريخ، "حيث حمى رعاة جرائم الحرب الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية بلا خجل في كل فرصة".

وشدد المسؤول التركي على أن تركيا "لن تلتزم الصمت وستفعل كل ما في وسعها لوقف هذا الجنون"، و"سنستخدم كل السبل الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها في فلسطين ولبنان وخارجهما".

وحلّت أمس الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.​​​​​​​ ​​​​​​​