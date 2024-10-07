وقال الحزب في بيان نُشر على منصة تليغرام: "نفّذت المقاومة الإسلامية عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب".

وذكر لاحقاً في بيانين منفصلين أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لقوات الاحتلال في مستوطنتَي شلومي وحنيتا بصليات صاروخية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أن 5 صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل، سقط بعضها في منطقة مفتوحة، بينما جرى اعتراض الصواريخ الأخرى، حسب زعمه.

وأضاف الجيش في بيان: "عقب صفارات الإنذار التي جرى تفعيلها في مناطق عدة في تل أبيب وسط البلاد، جرى رصد نحو خمسة صواريخ قادمة من لبنان"، وأضاف أن "سلاح الجو اعترض بعضها وسقط الباقي في منطقة مفتوحة".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حريقاً اندلع في مقبرة سيغولا في مدينة بيتح تكفا، نتيجة سقوط شظايا صاروخ أُطلق من لبنان جرى اعتراضه، فيما أفادت "نجمة داود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) بأنه لم يرِدها تقارير عن وقوع إصابات جراء سقوط صواريخ على وسط إسرائيل.

وهذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها منطقة وسط إسرائيل لإطلاق صواريخ منذ صباح الاثنين، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض صاروخ "أرض- أرض" أطلق من اليمن تجاه منطقة تل أبيب الكبرى.

جاء ذلك بعد أن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 5 صواريخ أُطلقت من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة تجاه منطقة تل أبيب الكبرى، مضيفاً أنه رصد سقوط بعضها.

لكن موقع "والا" العبري قال إن الحديث يدور عن 14 صاروخاً أُطلقت من خان يونس تجاه وسط إسرائيل وليس 5 كما زعم جيش الاحتلال، فيما تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب.

وحلّت أمس الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.