وقالت القناة "14" العبرية الخاصة، إنه في اليوم الذي يُحيي فيه الإسرائيليون ذكرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 اخترق قراصنة "عدداً من المواقع الرياضية الإسرائيلية".

وذكرت القناة أن من بين المواقع التي اختُرقت، الموقع الرسمي لأندية السلة مكابي تل أبيب، وهبوعيل تل أبيب، ومكابي ريشون لتسيون، وهبوعيل بئر السبع لكرة القدم، واتحادات كرة السلة وكرة اليد والسباحة، وفق ذات المصدر.

وعلى الصفحات الرئيسية لبعض المواقع الإلكترونية التي اختُرقت، تظهر صورة أبو عبيدة على خلفية المسجد الأقصى، مع عبارة "غزة إلى الأبد" (GAZA 4 EVER) و"الحرب بدأت فاستعدوا".

وقالت القناة: "حتى هذا الوقت، لم يتضح مدى الضرر الناجم عن اختراق المواقع المختلفة، بعدما جرت إزالتها من الخادم في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق الاثنين، دعا أبو عبيدة في كلمة له بالذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى إلى "شن هجوم إلكتروني واسع النطاق على إسرائيل".

وقال: "ندعو لأوسع هجوم سيبراني على الكيان الصهيوني من كل محبي الشعب الفلسطيني والمقاومة من خبراء الحرب الإلكترونية".

وحلّت أمس الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.​​​​​​​ ​​​​​​​