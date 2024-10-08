وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً في مخيّم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض.

وفي المخيم أيضاً، استشهد 3 فلسطينيين وجُرح آخرون عقب قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت سابق الاثنين، استشهد 42 فلسطينياً وأصيب عشرات في سلسلة غارات نفذتها مقاتلات وآليات مدفعية إسرائيلية على مناطق من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بأن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 6 آخرون في قصف بمخيم البريج وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن "قصفاً مدفعياً مكثفاً وإطلاق نار من الطائرات والمدفعيات الإسرائيلية في مخيم البريج، تسبب بسقوط شهداء وإصابات، وخلق حالة من الخوف والفزع في صفوف السكان والنازحين".

وفي مدينة خان يونس (جنوب)، قال مصدر طبي، إن "طفلة فلسطينية استشهدت، وأصيبت سيدة بقصف إسرائيلي مدفعي على بلدة عبسان شرق المدينة".

وفي الجنوب أيضاً وتحديداً في مدينة رفح، استشهد 8 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال جراء استهداف طائرة إسرائيلية منزلاً يعود إلى عائلة "أبو ماشي" في منطقة ميراج (شمال)، وفق مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس.

كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف منزلاً لعائلة "النحال" في خربة العدس شمال مدينة رفح، وفق شهود عيان.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة "أبو عجوة" في شارع الشعف بحي التفاح (شرق)، وفق مصادر طبية في مستشفى "المعمداني".

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، حسب شهود عيان.

وأفاد مصدر طبي بانتشال "4 شهداء بينهم نساء وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرة إسرائيلية منزل عائلة الحلو في بيت لاهيا شمال القطاع، وفق مصدر طبي.

وقال مصدر طبي للأناضول: "إنّ 13 فلسطينياً قُتلوا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على منطقة محطة أبو قمر في مخيم جباليا".

ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام كامل من إطلاق إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب "إبادة جماعية" في غزة، أسفرت عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.