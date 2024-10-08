وقال كيم: "كي أكون صريحاً، ليس لدينا أي نية على الإطلاق لمهاجمة كوريا الجنوبية"، وذلك في خطاب ألقاه في جامعة كيم جونغ أون للدفاع الوطني، وهي مركز تدريب للنخبة من المتخصصين العسكريين.

وأضاف: "إذا حاول العدو استخدام القوة ضد بلادنا"، فإن الجيش الكوري الشمالي سيستخدم كل أشكال العدوان دون تردد، وهو ما "لا يمنع استخدام الأسلحة النووية"، وتابع: "ستتسارع خطواتنا كي نصبح قوة عسكرية عظمى وقوة نووية".

ودعا كيم أيضاً إلى تعزيز دفاعات كوريا الشمالية على نطاق واسع، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وتسعى كوريا الشمالية منذ عقود لامتلاك برنامج أسلحة نووية ويُعتقد أن لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لبناء عشرات من هذه الأسلحة. وأجرت بيونغ يانغ ست تجارب تفجير نووي تحت الأرض.

واحتفلت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي بيوم القوات المسلحة السنوي من خلال عرض عسكري كبير، تضمن عرض صاروخ باليستي قادر على حمل رأس حربي ضخم، كما شهد تحليق قاذفة استراتيجية أمريكية في السماء.

وفي خطابه خلال ذلك اليوم، حذر الرئيس الكوري الجنوبي الجارة الشمالية من استخدام الأسلحة النووية. وقال: "سوف يشهد ذلك اليوم نهاية النظام الكوري الشمالي".

كما بعث كيم برسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، حسب ما ذكرت الوكالة.

ووصف كيم بوتين بأنه "أقرب رفيق له"، وقال إن "العلاقات الاستراتيجية والتعاونية" بين البلدين سترتفع إلى مستوى جديد للعمل على "الدفاع عن السلام الإقليمي والعالمي والعدالة الدولية".