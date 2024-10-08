وقالت الوزارة في بيان إنه سيجري إجلاء المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلب لمغادرة لبنان عن طريق البحر غداً الأربعاء (9 أكتوبر/تشرين الأول)، إذ من المتوقع أن تبحر اليوم سفينتان تابعتان للقوات البحرية إلى بيروت.

وذكرت الوزارة أن القدرة الإجمالية للسفينتين تبلغ نحو 2000 راكب، موضحة أنه ستجري مشاركة التفاصيل المتعلقة بعملية الإجلاء مع المواطنين الذين اتصلوا بمركز الاتصال القنصلي.

وبيّنت الخارجية أنه إذا لزم الأمر ستستمر عمليات الإجلاء في الأيام التالية، فيما انتهت الاستعدادات لتلبية احتياجات المواطنين عند وصولهم إلى البلاد.

في السياق، قالت الوزارة إنّ السفن المخصصة لعمليات الإجلاء ستنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان من تركيا.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل حرباً على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2083 شخصاً وأصابت 9869 منذ بداية القصف المتبادل مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 1251 قتيلاً و3618 جريحاً، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وحتى عصر الاثنين.