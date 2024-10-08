وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إنّ "قوات الدفاع نفذت ضربة ناجحة الليلة الماضية على موقع نفطي بحري تابع للعدو"، ما أدى إلى نشوب حريق.

وأوضحت أن الهجوم جرى تنفيذه باستخدام الصواريخ، واستهدف موقعاً نفطياً في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

مساءً، وجّهت روسيا ضربة إلى ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا، وأصابت سفينة مدنية ترفع علم بالاو، وفق حاكم المنطقة أوليغ كيبر.

وجاء في منشور لكيبر على منصة تليغرام: "ضرب العدو سفينة مدنية ترفع علم بالاو بصاروخ بالستي"، مشيراً إلى أنه "قُتل أوكراني يبلغ 60 عاماً، وهو موظف في شركة خاصة بنقل بضائع الشحن. وأصيب خمسة أجانب آخرين بجروح"، وأضاف أنه "الهجوم الثاني الذي يستهدف سفينة مدنية في مواني منطقة أوديسا في الأيام القليلة الماضية".

صواريخ على كييف

وفي وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أطلق الجيش الروسي عشرات المسيّرات المفجرة باتجاه مناطق أوكرانية عدة، بينها العاصمة كييف، التي جرى استهدافها لاحقاً بصاروخين باليستيين من طراز كينغال، أسقطتهما الدفاعات الجوية، حسب سلاح الجو الأوكراني.

وأصاب صاروخ ثالث من طراز كينغال، حسب الجيش، منطقة قريبة من قاعدة عسكرية في ستاروكوستيانتينيف بمنطقة خميلنيتسكي (غرب).

وأعلنت السلطات الأوكرانية لاحقاً أن هجمات ليلية روسية أخرى أوقعت قتيلاً و7 جرحى في سلوفيانسك (شرق)، كما أدت إلى مقتل شقيقين في منطقة سومي الحدودية (شمال شرق البلاد) وامرأة تبلغ 61 عاماً في خيرسون (جنوب). وأوقعت ضربة أخرى على خيرسون نحو 20 جريحاً.

وتواجه القوات الأوكرانية صعوبات مع استمرار تقدم القوات الروسية، إذ أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية دخلت ضواحي مدينة توريتسك الواقعة على جبهة القتال بشرق أوكرانيا، وذلك بعد أقل من أسبوع من سقوط بلدة فوليدار القريبة.

وأبلغت المتحدثة باسم المجموعة التكتيكية العملياتية (لوهانسك) أناستاسيا بوبوفنيكوفا الإذاعة الوطنية الأوكرانية أن "الوضع غير مستقر، والقتال يدور فعلياً عند كل مدخل (للمدينة)".

وأضافت: "لقد دخل الروس إلى الضواحي الشرقية للمدينة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها ألحقت أضراراً بالقوات والعتاد بالقرب من عدة بلدات في المنطقة، بما في ذلك بالقرب من توريتسك.

كما أعلنت الوزارة سيطرة القوات على بلدة غروديفكا التي تبعد نحو عشرة كيلومترات إلى الشرق من مدينة بوكروفسك، التي تُعَدّ مركزاً لوجستياً مهماً للجيش الأوكراني.

هجوم أوكراني

وصباح اليوم الثلاثاء قالت وزارة الدفاع الروسية‭‭‭ ‬‬‬ إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 16 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه جرى إسقاط 14 طائرة مسيّرة فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا و2 فوق البحر الأسود.

وعلى جبهة أخرى، قالت المجموعة الروسية VGTRK، التي تبث للقنوات التليفزيونية العامة الروسية وأحداث الكرملين، إنها تعرضت لقرصنة معلوماتية "غير مسبوقة" أعلنت كييف مسؤوليتها عنها.

ووفقاً للمجموعة، كانت لهذا الهجوم نتائج محدودة. وأكدت أن "كل شيء يسير بشكل طبيعي، ولا تهديدات كبيرة".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.