وكرّر ماسك، في مقابلة تليفزيونية بثّت أمس الاثنين تصريحاته قائلاً: "رأيي هو أنه إذا لم يفُز ترمب بهذه الانتخابات فستكون هذه انتخاباتنا الأخيرة".

واتّهم ماسك الديمقراطيين بـ"نقل مهاجرين غير نظاميين إلى عدد من الولايات الرئيسية حتى يحصلوا في النهاية على الجنسية الأمريكية ويصوتوا للديمقراطيين".

وفي هذا الصدد قال: "اليوم، يصل الفرق في الأصوات في الولايات المتأرجحة في بعض الأحيان إلى 10 آلاف أو 20 ألف صوت. إذاً، ماذا سيحدث إذا وضعت مئات الآلاف من الأشخاص في كل ولاية رئيسية؟".

وأضاف ماسك: "تشير توقعاتي إلى أنه إذا كانت هناك أربع سنوات أخرى من إدارة الديمقراطيين، فسيحصل عدد كبير من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية على الجنسية"، مردفاً: "لن تكون في الانتخابات المقبلة أي ولايات متأرجحة، وستكون هذه دولة الحزب الواحد".

وردّاً على سؤال المذيع بشأن "عدم التظاهر لاحقاً بدعم ترمب إذا ما خسر في الانتخابات"، قال إيلون ماسك: "أنا أؤيده بشكل مطلق يا عزيزي".

وسبق أن وصف ترمب ماسك بأنه "شخص متميز ولامع"، مضيفاً أنه لطالما كانت تربطهما علاقة جيدة. وفي يوليو/تموز الماضي نشر ماسك بياناً أعرب فيه عن دعمه ترمب في السباق الرئاسي.

ويوم الجمعة الماضي، قال ترمب خلال خطاب طرح فيه رؤيته الاقتصادية أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك، إنّ ماسك سيُشرِف على "مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بكاملها" في إدارته الثانية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ويخوض ترمب معركة انتخابية تتقارب فيها النتائج إلى حد كبير، للفوز بولاية ثانية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس التي تتولى حالياً منصب نائبة الرئيس.