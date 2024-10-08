وأعلن جيش الاحتلال أنه نفذ "ضربة دقيقة واستخباراتية في منطقة بيروت، مما أدى إلى مقتل سهيل حسين الحسيني، قائد مقر منظمة حزب الله"، وهو مقر يُشرف على الخدمات اللوجستية داخل حزب الله، وإعداد الميزانية وإدارة وحداته المختلفة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الحسيني "لعب دوراً حاسماً في عمليات نقل الأسلحة بين إيران وحزب الله وكان مسؤولاً عن توزيع الأسلحة المتقدمة بين وحدات الحزب"، بالإضافة إلى كونه عضواً في "مجلس الجهاد"، مجلس القيادة العسكرية العليا لحزب الله.

وأضاف أن الحسيني كان "مسؤولاً عن إعداد الميزانية والإدارة اللوجستية لمشاريع حزب الله الأكثر حساسية، بما في ذلك الخطط الحربية والعمليات الخاصة، مثل تنسيق الهجمات ضد إسرائيل من لبنان وسوريا"، فيما لم يصدر حزب الله أي تعليق حتى الآن حول مقتل الحسيني.

بالمقابل، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب، رداً "على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله"، حسب نص البيان.

كما أعلن الحزب، في سلسلة بيانات على منصة تليغرام، قصف تجمع لجنود إسرائيليين بمحيط موقع المرج قرب الحدود اللبنانية برشقة صاروخية و"مربض مدفعية" لجيش الاحتلال ‌في بلدة ديشون، ومربض آخر في بلدة دلتون، وتجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط مستوطنة يرؤون.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق شمال تل أبيب وفي وسط إسرائيل ليل الاثنين، وفي وقت سابق في مناطق حيفا والجليل الغربي والجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

بدوره، قال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل ليل الاثنين، وأضاف أنه اعترض بعض هذه الصواريخ، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، وتوغل بري في جنوبه، مخالفة بذلك التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت تلك الغارات حتى عصر الاثنين عن 1251 قتيلاً و3618 مصاباً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، في المقابل، يرد حزب الله على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.