وذكرت مصادر أمنية أن الإرهابية هزال بلغا، من تسمى مسؤولة في PKK/YPG، جرى تحييدها إثر عملية بمنطقة عامودا بمحافظة الحسكة السورية، وذلك بعد عمليات مراقبة ورصد.

وأفادت المصادر بأن "بلغا" الملقبة بـ"جيندا جونديكرامو" في صفوف التنظيم الإرهابي، كانت ضمن الأسماء المطلوبة للسلطات التركية بتهم الإرهاب.

وأوضحت أن الإرهابية متورطة في تجنيد الشعب السوري ضمن التنظيم الإرهابي الذي انضمت إلى صفوفه عام 2004، كما خضعت لتدريبات في معسكرات PKK/YPG الإرهابي شمالي العراق، إلى أن باتت في مستوى "قيادي" تشرف على العمليات الإرهابية.

ومؤخراً، كانت "بلغا" مسؤولة التنظيم الإرهابي في عامودا السورية التي انتقلت إليها بعد إصابتها في اشتباكات شمالي العراق عام 2021.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.