جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، عبر رسالة مصورة في النسخة الخامسة من قمة القيادات النسائية المنعقدة في بوروندي.

وأشارت أمينة أردوغان، في رسالتها، إلى أن الموضوع الرئيسي لقمة هذا العام هو "الاستثمار في الطفولة المبكرة لإيجاد رأس مال بشري قوي طوال الحياة".

وأضافت عقيلة الرئيس التركي: "أعتقد أن للسلام والعدالة العالمية المستدامة التي نحلم بها علاقة مباشرة بالاستثمارات التي سنقوم بها في مرحلة الطفولة المبكرة".

وتابعت السيدة الأولى في تركيا: "ينبغي أن يكون جهدنا المشترك هو توفير الدعم لأطفال المناطق الجغرافية التي تعاني تحديات صعبة كالحروب والجوع والأوبئة اليوم".

وتابعت أمينة أردوغان: "لا بد من توفير الفرص التي يحتاجون إليها وتكافؤ الفرص مع الأطفال الآخرين".

ولفتت إلى أنه مع تزايد عدد الشباب بسرعة في القارة الإفريقية، فإن تخلف الأطفال فيها عن الفرص التي يوفرها العصر الحديث، هو حقيقة تهدد المستقبل المشترك للبشرية.

وأعربت عقيلة الرئيس التركي عن شكرها لعقيلة رئيس بوروندي، السيدة أنجلين، على دعوتها الكريمة لحضور القمة، وحيَّت نظيراتها وكل المشاركات فيها.