سياسة
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"سنقف دائماً مع فلسطين".. مادورو يحمّل واشنطن ولندن مسؤولية "تصاعد العنف"
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنّ بلاده ستقف دائماً إلى جانب فلسطين، ولن تتركها وحيدة في قضيتها العادلة.
"سنقف دائماً مع فلسطين".. مادورو يحمّل واشنطن ولندن مسؤولية "تصاعد العنف"
رئيس فنزويلا: سنقف دائماً مع فلسطين في قضيتها العادلة. / صورة: Reuters
8 أكتوبر 2024

وأشار مادورو، في لقاء على محطة إذاعية فنزويلية أمس الاثنين، إلى تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة "تحرير فلسطين"، ولفت إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وأضاف: "الدفاع عن حق فلسطين في الحياة والاستقلال والوجود هو الدفاع نفسه عن حق فنزويلا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في الوجود".

ومحملاً الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية تصاعد العنف في الشرق الأوسط، أردف مادورو: "ثمة حرب إبادة تشن على الشعب الفلسطيني، والآن تشن الهجمات الصهيونية على لبنان".

وتابع الرئيس الفنزويلي: "فلسطين وطن الإنسانية. كانت فلسطين في صميم الوحدة الدينية والثقافية، حتى جعلت الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا مشاريعها الاستعمارية هي المهيمنة في المنطقة".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، وتوغل بري جنوب لبنان، مخالفة بذلك تحذيرات دولية وقرارات أممية.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، دخلت عامها الثاني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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