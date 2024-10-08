سياسة
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وزير خارجية إيران يزور دول التعاون الخليجي لبحث العدوان الإسرائيلي بالمنطقة
يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة، لمناقشة الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
وزير خارجية إيران يزور دول التعاون الخليجي لبحث العدوان الإسرائيلي بالمنطقة
عراقجي يجري زيارة تبدأ بالسعودية لبحث وقف إطلاق النار في غزة ولبنان (المصدر: IRNA) / Others
8 أكتوبر 2024

وقال عراقجي، في تصريح مصور بثته وسائل إعلام إيرانية: "حوارنا يتواصل في ما يتعلق بالتطورات في المنطقة لمنع الجرائم المُخزية التي يرتكبها النظام الصهيوني في لبنان استمراراً لجرائمه في غزة".

وأضاف: "اعتباراً من اليوم سأبدأ جولة في المنطقة، تشمل الرياض وعواصم أخرى، وسنسعى جاهدين لتكوين حركة جماعية من دول المنطقة لوقف الهجمات الوحشية في لبنان".

وكشف عراقجي عن اجتماع غير رسمي عُقد بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، مُعرباً عن أمله في "أن تقود هذه العلاقات إلى تعاون إقليمي".

وزار عراقجي، الأسبوع الماضي، لبنان ليبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان والمنطقة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان كاملة بشن غارات جوية غير مسبوقة، وتوغل بري جنوب لبنان، ما أسفر حتى عصر الاثنين عن 1251 قتيلاً و3618 مصاباً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول بيانات رسمية لبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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