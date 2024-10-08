سياسة
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بوجه عدوان الاحتلال.. قطر تطلق جسراً جوياً لدعم لبنان بالمساعدات الإنسانية
قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر، اليوم الثلاثاء، إن بلادها أطلقت جسراً جوياً بين الدوحة وبيروت لدعم لبنان بالمساعدات الإنسانية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل.
بوجه عدوان الاحتلال.. قطر تطلق جسراً جوياً لدعم لبنان بالمساعدات الإنسانية
قطر ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان لدعمه بوجه العدوان الإسرائيلي / صورة: وكالة الأنباء القطرية
8 أكتوبر 2024

وأوضحت الخاطر، في تصريحات للصحفيين، عقب لقائها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيروت، أنه من المتوقع إرسال 10 طائرات c17 محملة بالمواد الطبية وكذلك مواد الإيواء والمواد الغذائية إلى لبنان خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضافت: "في ما يتصل بسياق دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية، فإن هذا الدعم قديم ومستمر إن شاء الله، وهو دعم لمؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية للقوات المسلحة اللبنانية التي تلعب دوراً محلياً في هذا السياق، وكذلك هو دعم اليوم للقطاع الصحي وقطاع الإغاثة".

وأكدت الخاطر تضامن قطر دولةً وشعباً مع لبنان "في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي"، كما أكدت موقف قطر "الراسخ والثابت تجاه لبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنيه".

وأعربت عن إدانة دولة قطر الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين، وتابعت: "ما كان لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتمادى بهذا الشكل وأن توسِّع رقعة الصراع خارج إطار غزة لو أن المجتمع الدولي وقف وقفة جادة أمام ما كان يحدث في غزة".

وزادت: "نحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقفٍ فوري لإطلاق النار. ونذكّر في هذا السياق بما طالب به الرئيس الفرنسي وطالبت به قبله الدول العربية من وقف تسليح قوات الاحتلال الإسرائيلية وإرسال العتاد والسلاح" إليها.

والثلاثاء، استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في العاصمة بيروت، الوزيرة القطرية في حضور سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والوفد المرافق، ومن الجانب اللبناني وزير الصحة فراس الأبيض، ووزير البيئة ناصر ياسين، وخلال اللقاء رحب ميقاتي بزيارة الخاطر "وما ترمز إليه من تأكيد وقوف دولة قطر المستمر إلى جانب لبنان، ودعمها له لمواجهة هذه الظروف الصعبة".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسَّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، وتوغل بري جنوب لبنان مخالفةً بذلك تحذيرات دولية وقرارات أممية.

وأسفرت تلك الغارات، حتى عصر الاثنين، عن 1251 قتيلاً و3618 مصاباً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول بيانات رسمية لبنانية، في المقابل يرد حزب الله على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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