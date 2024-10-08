سياسة
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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين شمالي سوريا والعراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "PKK/ YPG" شمالي سوريا والعراق، مؤكدةً مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد الإرهابيين "دون هوادة".
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين شمالي سوريا والعراق
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين شمالي سوريا والعراق من تنظيم "PKK"/ صورة أرشيفية: وزارة الدفاع التركية          
8 أكتوبر 2024

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية حيَّدت إرهابيَّين اثنين من "PKK" في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق، مشيرةً إلى أنها حيَّدت عنصرين آخرين من "PKK/ YPG" الإرهابي، في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

كانت القوات التركية قد نفَّذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" في 2018، و"نبع السلام" في 2019، ضد تنظيمي "داعش" و"PKK/ YPG" الإرهابيين.

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل، شمالي العراق، معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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