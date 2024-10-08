وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية حيَّدت إرهابيَّين اثنين من "PKK" في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق، مشيرةً إلى أنها حيَّدت عنصرين آخرين من "PKK/ YPG" الإرهابي، في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

كانت القوات التركية قد نفَّذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" في 2018، و"نبع السلام" في 2019، ضد تنظيمي "داعش" و"PKK/ YPG" الإرهابيين.

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل، شمالي العراق، معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.