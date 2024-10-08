جاء ذلك في الإعلان الختامي للمؤتمر السابع للمنتدى الذي انعقد في إسطنبول على مدار 3 أيام تحت عنوان "فلسطين رافعة الاستنهاض الحضاري" للأمة الإسلامية.

وقال الأمين العام للمنتدى عبد الرزاق مقري، إن "توسيع الكيان الصهيوني عدوانه وجرائمه على لبنان، وتصريحه بنياته لتغيير الشرق الأوسط يدل على أن نجاحه في لبنان سيدفعه إلى العدوان على الأردن ومصر لينفذ التهجير بنفسه، أو ليتوسع في المنطقة إن وجد فرصة لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى".

وأضاف مقري: "سيكون هذا الكيان خطراً داهماً حتى على دول المنطقة التي يتحالف معها، مما يؤكد أن انخراط الأمة كلها في المعركة ضده في غزة والضفة ولبنان هو دفاع عن الأردن ومصر وسوريا وكل الأمة العربية والإسلامية".

ورأى الإعلان الختامي لمؤتمر منتدى العالم الإسلامي للفكر والحضارة كذلك "عملية طوفان الأقصى امتداداً طبيعياً لجهاد الشعب الفلسطيني والعربي الإسلامي، والانتفاضات الشعبية والمسلحة التي قامت ضد المجموعات الإرهابية والاحتلال الصهيوني في القرن الماضي".

وقال إن "عملية طوفان الأقصى فضحت السردية الصهيونية، وكشفت عن النفاق الغربي الأمريكي، وكسّرت هيبة الجيش الإسرائيلي وأبرزت الوجهَ القبيح الحقيقي للكيان الإسرائيلي".

وأضاف أنها تسببت كذلك "في حالة وعي واسعة في الأوساط الغربية والدولية، وزادت من إضعاف وتشتيت المعسكر الغربي، وأسهمت في تراجع هيمنته على العالم نحو عالم متعدد الأقطاب".

وعدّ المنتدى في بيانه الختامي "احتلال المسجد الأقصى أكبر نكبة وأخطر تهديد عرفه المسلمون"، لافتاً إلى أنه "لا أمان للإسلام والمسلمين ما لم يجرِ تحريره".

كما شدد البيان على أن "السعي لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وضرورة واقعية لسلامة الأمة الإسلامية ووحدتِها ونهضتها الحضارية، ولمصلحة كل الدول في العالم العربي والإسلامي".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توعد أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، بـ"تغيير وجه منطقة الشرق الأوسط"، معتبراً أن الحروب التي تشنها بلاده حالياً هي لتحقيق ذلك.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسَّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، وتوغل بري جنوبي لبنان، مخالفةً بذلك تحذيرات دولية وقرارات أممية.

وأسفرت تلك الغارات، حتى عصر أمس الاثنين، عن 1251 قتيلاً و3618 مصاباً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول بيانات رسمية لبنانية.

وتأسس "منتدى العالم الإسلامي للفكر والحضارة" في ماليزيا عام 2014 على يد علماء ومفكرين وناشطين في العمل الإسلامي، تحت اسم "منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة" قبل أن يجري تغيير اسمه قبل أيام.

ويسعى المنتدى إلى"إقامة حوار دائم في القضايا الفكرية والحضارية حول واقع الأمة وخياراتها المستقبلية، يستند إلى مرجعية الإسلام، وبقراءة معاصرة شاملة لتوضيح الطريق للعاملين وتوجيههم نحو تحقيق القيم العليا للإسلام ونهضة الأمة وسيادتها".