سياسة
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وسط استمرار العدوان.. إصابة 48 جندياً للاحتلال في غزة ولبنان خلال 24 ساعة
أُصيب 48 جندياً إسرائيلياً في غزة ولبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق معطيات لجيش الاحتلال الذي يواصل عدوانه الشامل على لبنان وحرب الإبادة على قطاع غزة.
وسط استمرار العدوان.. إصابة 48 جندياً للاحتلال في غزة ولبنان خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يفصح عن إصابة 48 من جنوده في غزة ولبنان خلال 48 ساعة / صورة: Reuters
8 أكتوبر 2024

وأظهرت المعطيات التي نشرها جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 4640 مقارنةً بـ4592 أمس.

وبيّنت المعطيات أن من بين الجرحى 2317 أُصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فيما أشارت كذلك إلى مقتل 730 جندياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب بينهم 348 خلال المعارك البرية في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلَّفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافةً ودمويةً استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلةً التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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