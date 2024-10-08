سياسة
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كتائب القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية وتوقع قتلى في صفوفها شمالي قطاع غزة
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، خوض اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمالي قطاع غزة، مؤكدةً أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوفها.
كتائب القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية وتوقع قتلى في صفوفها شمالي قطاع غزة
كنائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية وتوقعها بين قتيل وجريح شمالي غزة / صورة: AA
8 أكتوبر 2024

وقالت "القسام" في بيان نشرته على صفحتها في تلغرام: "تمكّن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة بلوك 2 بمعسكر جباليا شمالي القطاع".

وأضافت في بيان ثانٍ أن مقاتليها تمكنوا من "الإجهاز على أحد الجنود الصهاينة من مسافة الصفر، وفور وصول قوة الإنقاذ جرى استهداف أفرادها بعبوة رعدية مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في حي التوام شمال غربي القطاع".

وأوضحت في بيانين منفصلين أن مقاتليها استهدفوا "ناقلة جند غرب معسكر جباليا بعبوة شديدة الانفجار، ودبابة من نوع ميركافا بعبوة شواظ في ذات المنطقة".

والأحد، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في جباليا؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع هي الأعنف منذ مايو/أيار الماضي، وقال شهود عيان إن الآليات الإسرائيلية العسكرية البرية وصلت إلى مناطق شمال غربي القطاع.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا والتوجه جنوباً عبر "ممر آمن"، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة المواطنين من الاستجابة لذلك، معتبرةً إياه "خداعاً وكذباً".

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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