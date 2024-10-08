وتحدث غوتيريش للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، متطرقاً إلى الوضع العام في قطاع غزة والمنطقة، ومتحدثاً عن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قال غوتيريش، إن "الكابوس في غزة دخل عامه الثاني".

وأوضح أن "هذا العام كان عام الأزمات في غزة، عام الأزمات الإنسانية والسياسية والدبلوماسية والأخلاقية"، مشيراً إلى أن غزة أصبحت مركزاً لمعاناة لا يمكن تصورها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى مقتل مدنيين وصحفيين وعمال إغاثة إنسانية وموظفين أمميين.

وشدد على أن الوضع سيئ بشكل خاص في شمال غزة، ولفت إلى تكثيف إسرائيل "عملياتها العسكرية" في المنطقة، مضيفاً أن إسرائيل هاجمت المناطق السكنية في شمال غزة وأخلت المستشفيات وقطعت الكهرباء.

وتابع غوتيريش "مرة أخرى، يضطر 400 ألف شخص إلى الذهاب باتجاه الجنوب، المكتظ والمحروم من الاحتياجات المعيشية الأساسية"، وأردف: "أدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان كافة في غزة".

وحذر من مشروع قانون إسرائيلي لمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن الخطوة الإسرائيلية ستكون "كارثة"، مضيفاً: "سيخنق هذا الإجراء جهود تخفيف المعاناة الإنسانية والتوتر في غزة، وبالطبع، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها".

"برميل بارود"

وأشار غوتيريش إلى أنه ظل يحذر منذ أشهر من خطر انتشار الصراع في المنطقة، وقال إن "الشرق الأوسط أصبح برميل بارود وأطراف عدة مستعدة لإشعاله"، موضحاً أن الضفة الغربية المحتلة وصلت إلى "نقطة الغليان" وأن الهجمات ضد لبنان تهدد المنطقة بأكملها، وذكر أن أكثر من ألفي شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وحذر غوتيريش من أن لبنان على شفا حرب شاملة، مشيراً إلى ضرورة احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها، مضيفاً أن الوضع في الشرق الأوسط "يزداد سوءاً كل ساعة"، وذكر أن كل هجوم يُصعّب من الوصول إلى السلام.

وأردف: "لذلك لن نتخلى عن دعواتنا لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية"، مؤكداً ضرورة حل الدولتين، وأن لكل شعوب المنطقة الحق في العيش بسلام.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2119 شخصاً، وأصابت 10019 منذ بداية القصف المتبادل مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت تل أبيب شن حربها على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول وحتى مساء الثلاثاء.

ويرد "حزب الله" يومياً بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل، وبينما تعلن تل أبيب عن جانب من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.