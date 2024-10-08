سياسة
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مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال وإصابة 11 بقصف إسرائيلي استهدف حي المزة في دمشق
أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، الثلاثاء، مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة 11 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بالعاصمة دمشق.
مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال وإصابة 11 بقصف إسرائيلي استهدف حي المزة في دمشق
مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال وإصابة 11 بقصف إسرائيلي استهدف حي المزة في دمشق / صورة: AFP
8 أكتوبر 2024

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بثلاثة صواريخ من الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق المكتظ بالسكان".

وأضاف المصدر: "أدى ذلك إلى ارتقاء 7 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة 11 آخرين، وأضرار مادية كبيرة كحصيلة أولية، ولا يزال العمل جارياً لإنقاذ آخرين تحت الأنقاض".

ونشرت الوكالة عبر منصة تليغرام صوراً تُظهر آثار القصف الإسرائيلي وأعمدة الدخان المتصاعدة من المبنى المستهدف، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن إسرائيل استهدفت مبنى قرب السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011، تشن إسرائيل بين الحين والآخر هجمات في سوريا ضد من تقول إنها "جماعات مدعومة من إيران، ونقاط عسكرية تابعة للنظام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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