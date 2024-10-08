ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بثلاثة صواريخ من الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق المكتظ بالسكان".

وأضاف المصدر: "أدى ذلك إلى ارتقاء 7 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة 11 آخرين، وأضرار مادية كبيرة كحصيلة أولية، ولا يزال العمل جارياً لإنقاذ آخرين تحت الأنقاض".

ونشرت الوكالة عبر منصة تليغرام صوراً تُظهر آثار القصف الإسرائيلي وأعمدة الدخان المتصاعدة من المبنى المستهدف، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن إسرائيل استهدفت مبنى قرب السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011، تشن إسرائيل بين الحين والآخر هجمات في سوريا ضد من تقول إنها "جماعات مدعومة من إيران، ونقاط عسكرية تابعة للنظام".