أكد البرهان خلال لقاء بمدينة بورتسودان، جمعه مع سفير تركيا لدى الخرطوم فاتح يلدز، بحضور وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين، وفق بيان لمجلس السيادة، "عمق العلاقات السودانية التركية"، مشيداً بما "تقدمه تركيا من مساعدات للشعب السوداني".

من جانبه، أكد السفير التركي في حسابه بمنصة إكس لقاءه مع البرهان، ووقوف تركيا إلى جانب السودان "في كل الظروف". وقال يلدز: "زرت الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وأكدت عزم تركيا على التعاون مع السودان سياسياً واقتصادياً، وأننا سنقف إلى جانب الشعب السوداني في كل الظروف".

وعقب اللقاء، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية حسين الأمين، في تصريح صحفي، إن السفير التركي "نقل إلى رئيس مجلس السيادة تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان". وأكد السفير التركي استمرار بلاده في "الوقوف بجانب السودان ودعم الشعب السوداني في مواجهة التحديات".

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا" أن السفير التركي وصف لقاءه مع البرهان "بالمثمر والمفيد"، مضيفاً أنه "جدد التزام تركيا بدعم سيادة السودان وسلامة أراضيه".

وأوضح يلدز أن اللقاء "تناول أيضاً دعم مجالات التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتعدين والصحة والتعليم". وأشار السفير التركي إلى "استمرار المساعدات الإنسانية التركية للشعب السوداني"، وفق الوكالة.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وصلت إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر سفينة تركية نقلت مساعدات إغاثية لمتضرري الحرب والسيول والأمطار، وذلك بعد سفينة أولى وصلت في 19 يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، تتواصل حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن نحو 21 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.