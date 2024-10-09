وتنتقد حركة أنكوميتيد (غير ملتزم) منذ أشهر الديمقراطيين بشدة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عام. وبسبب فشل إدارة الرئيس جو بايدن في وقف هذه الحرب، يخشى الديمقراطيون حالياً أن يخسروا أصوات جزء من الجناح اليساري للحزب والناخبين المتحدرين من أصول عربية.

والثلاثاء، نشرت الحركة مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي حذرت فيه من أنّ "الوضع قد يكون أسوأ" إذا عاد ترمب إلى البيت الأبيض، لكن من دون أن تدعوهم صراحة إلى انتخاب نائبة الرئيس كامالا هاريس. وقال ليكسي زيدان، أحد مؤسسي الحركة، إنه ينبغي على الناخبين إعطاء الأولوية "للنهج الأفضل للحرب" بدلاً من "المرشح الأفضل".

وتمثّل هذه الدعوة دفعة مهمّة لهاريس في سعيها لهزيمة ترمب في الانتخابات المقرّرة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحركة "غير ملتزم" التي تعتمد أساساً على ناخبين من أصول عربية أو من مجتمعات إسلامية، ظهرت خلال المظاهرات التي خرجت للاحتجاج على الدعم الذي قدّمه الرئيس جو بايدن لإسرائيل على الرغم من الخسائر البشرية الفادحة والكارثة الإنسانية في غزة.

وتعهّدت هاريس بالعمل في سبيل نيل الفلسطينيين حقّهم "بالكرامة والحرية والأمن وتقرير المصير"، لكنّها استبعدت فرض أيّ حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في الوقت الذي تتصدّر فيه الولايات المتحدة وبفارق شاسع قائمة الدول التي تزوّد إسرائيل بالإمدادات العسكرية.

وتبذل هاريس جهوداً حثيثة لعدم خسارة أصوات الجالية العربية الكبيرة في ميشيغن التي تعتبر واحدة من الولايات المتأرجحة في انتخابات يتوقع أن تكون نتائجها متقاربة للغاية.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.