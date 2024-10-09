سياسة
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كوريا الشمالية تقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية مع جارتها الجنوبية
أعلن الجيش الكوري الشمالي استعداده لقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية مع الجارة الجنوبية بدءاً من اليوم الأربعاء، كما أنه سيعزز وجوده على جانبه من الحدود.
كوريا الشمالية تقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية مع جارتها الجنوبية
جيش كوريا الشمالية يعلن قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية مع الجارة الجنوبية بدءاً من الأربعاء / صورة: AA
9 أكتوبر 2024

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الخطوة تأتي رداً على مناورات عسكرية أقيمت في كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها "الدولة المعادية الرئيسية والعدو الرئيسي الذي لا يتغير"، فضلاً عن "الزيارات المتكررة للعتاد النووي الاستراتيجي الأمريكي للمنطقة".

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أنه جرى إبلاغ قيادة الأمم المتحدة بالأمر، مضيفة أن سيول على اتصال وتعاون وثيقين مع قيادة الأمم المتحدة بشأن إعلان كوريا الشمالية.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية تعمل منذ أشهر على زرع ألغام وإقامة حواجز وتجريف أراض على طول الحدود كثيفة التسليح رغم وقوع حوادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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