ووفقاً لوكالة بلومبرغ، أمس الثلاثاء، يُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتوترات المتصاعدة بالمنطقة، التي دفعت عديداً من شركات الطيران إما إلى تعليق رحلاتها بالكامل نحو إسرائيل وإما إلى تقليصها.

واستقبل المطار الرئيسي في إسرائيل 10.85 مليون مسافر دولي بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بانخفاض من 19.01 مليون في عام 2023، وفقاً لما ذكرته سلطة المطارات في البلاد، الثلاثاء.

وفي ظل تقلص الخدمات المقدمة من شركات الطيران الأجنبية، تحوّل عدد متزايد من المسافرين إلى شركات الطيران الإسرائيلية، ما أدى إلى نمو ملحوظ في حركة الركاب على متن الشركات الوطنية، التي سجلت زيادة تصل إلى 25% في عدد مسافريها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول واندلاع الحرب على غزة، اتخذ عديد من شركات الطيران قرارات متكررة ومفاجئة بتعليق رحلاتها إلى إسرائيل ثم استئنافها.

ومع امتداد رقعة الصراع لتشمل لبنان، تفاقمت الاضطرابات في الحركة الجوية بالمنطقة بشكل ملحوظ. وقد أدى هذا التصعيد إلى زيادة حدة التقلبات في جداول الرحلات وخيارات السفر المتاحة أمام المسافرين في المنطقة.

وسبق أن أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية بأن تتجنب الطائرات التجارية المجال الجوي الإسرائيلي واللبناني، مما دفع عدداً من شركات الطيران إلى التوقف عن الطيران إلى كلا البلدين.

وتُجبر شركات الطيران التي تحلق فوق المنطقة على اتخاذ مسارات جديدة فوق المجالين الجوي المصري والسعودي لتجنب نقاط الاضطرابات المحتملة.

ويأتي هذا بالتزامن مع مرور عام كامل من إطلاق إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.