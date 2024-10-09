وقال الجيش الأوكراني صباح اليوم الأربعاء، إن روسيا أطلقت 3 صواريخ بالستية و22 طائرة مسيّرة في هجوم شنته خلال الليل. وأضاف بأن القوات الجوية أسقطت 21 طائرة مسيّرة وعادت الطائرة المتبقية صوب الأراضي الروسية.

وفي خاركيف، قال رئيس الإدارة المحلية أوليغ سينيغوبوف، إنّ "قتيلين (رجل وامرأة يزيد عمرهما على 70 عاماً) وأكثر من 30 جريحاً سقطوا في أعقاب ضربات اليوم (الثلاثاء)"، مشيراً إلى أنّ أعمال رفع الأنقاض تتواصل في المواقع التي طالها القصف.

كما أعلن رئيس منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف أنّ رجلاً (71 عاماً) كان يقود سيارته في قرية بريمورسكي الواقعة على نهر دنيبرو قرب خط الجبهة، قُتل بقصف شنّته طائرة مسيّرة روسية. وأضاف أنّ امرأة كانت معه في السيارة أصيبت ونُقلت إلى المستشفى.

أما شرقي البلاد، حيث يدور قتال عنيف، قالت السلطات إنّ هجوماً روسياً استهدف بلدة كوستيانتينيفكا وأدّى إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بجروح.

وفي دونيتسك، قال رئيس المنطقة فاديم فيلاشكين، إنّ القوات الروسية "أسقطت على المدينة 3 قنابل جوية موجّهة أصابت مبنيَين سكنيَّين".

47 مسيّرة أوكرانية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانٍ اليوم الأربعاء، أن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 47 مسيّرة أوكرانية"، 24 منها في أجواء بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى اعتراض 13 مسيّرة فوق بحر آزوف، والبقية فوق مناطق حدودية أو محاذية لأوكرانيا.

وقال حاكم منطقة روستوف فاسيلي غولوبيف على تليغرام إن حريقاً اندلع بسبب سقوط حطام طائرات مسيّرة في موقع غير مأهول بالمنطقة الواقعة جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا وجرى إخماده على الفور.

وذكر حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز أن خدمات الطوارئ تعمل في المواقع التي سقط فيها الحطام، دون أن يوضح ما إذا كانت أضرار وقعت.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وبدأت أوكرانيا في الآونة الأخيرة شن هجمات على الأراضي الروسية، إذ أطلقت قواتها في 6 أغسطس/آب الماضي، عملية واسعة النطاق على منطقة كورسك الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة متواصلة مع الجيش الروسي داخل أراضيه.