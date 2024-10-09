وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 6 أشخاص أصيبوا، بينهم 5 بجروح خطيرة في عملية طعن شمال تل أبيب، وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "أصيب خمسة أشخاص في حادث طعن بالخضيرة، اثنان منهم في حالة خطيرة".

وأعلنت شرطة الاحتلال أنه تم "تحييد" المنفذ، وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال أن الحادث "وقع في أربعة مواقع مختلفة تم خلاله طعن ستة أشخاص".

وأضاف بيان صادر عن شرطة الاحتلال أنه تم "تحييد" المهاجم الذي فر بداية على دراجة نارية، فيما تم نقل الجرحى الستة إلى مستشفى الخضيرة في حالة حرجة فيما إصابة أحدهم خطرة كما أوضح ناطق باسم المستشفى.

ومن جهته، قال رئيس بلدية الخضيرة إن منفذ عملية الطعن تنقل بين المواقع على دراجة نارية وحمل معه سكيناً وفأساً.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الشرطة دفعت بمزيد من القوات لتمشيط مدينة الخضيرة واستدعت مروحيتين.

ورجحت الشرطة في البداية أن عملية الطعن حدثت نتيجة شجار، ثم قالت إن العملية ناتجة عن "دوافع قومية"، وفق تعبيرها.

فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إنه "جرى اعتقال المنفذ بعد إطلاق النار على قدمه"، لكن صحيفة معاريف قالت إن منفذ العملية لاذ بالفرار، دون معلومات مؤكدة توضح مصيره وهويته.