سياسة
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أنقرة تعلن وصول سفينتين إلى لبنان لإجلاء مواطنين أتراك وتسليم المساعدات
أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول سفينتين تابعتين للبحرية التركية إلى لبنان بعد انطلاقهما، بناءً على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان لإجلاء المواطنين الأتراك الذين تقدّموا بطلبات لمغادرة لبنان جرّاء تصاعد الهجمات الإسرائيلية.
أنقرة تعلن وصول سفينتين إلى لبنان لإجلاء مواطنين أتراك وتسليم المساعدات
أنقرة تعلن وصول سفينتين إلى لبنان لإجلاء مواطنين أتراك وتسليم المساعدات / صورة: وزارة الدفاع التركية
9 أكتوبر 2024

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه جرى تكليف سفينتين تابعتين للقوات البحرية مهمة إجلاء المواطنين وتسليم الإمدادات الإغاثية، فيما كُلِّفت 4 سفن أخرى مهمة المرافقة والحماية.

ولفت البيان إلى أنه سيجري تسليم 300 طن من الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اللبناني الصديق والشقيق.

وبينت أنه من المنتظر أن يُجلى المواطنون الأتراك وكذلك مواطنو دول أخرى طلبوا مساعدة من تركيا في هذا الأمر.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسعت إسرائيل نطاق الإبادة التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، وتوغل بري جنوب لبنان مخالفة بذلك تحذيرات دولية وقرارات أممية.

في المقابل، يرد حزب الله على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2119 شخصاً وأصابت 10019 منذ بداية القصف المتبادل مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2059، بينهم 1301 قتيل و3618 جريحاً، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ 23 سبتمبر/أيلول المنصرم حتى مساء الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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