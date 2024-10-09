وأفادت مصادر طبية ميدانية في شمالي القطاع، بأنه نُقل 3 شهداء و15 مصاباً إلى مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "الرافعي" التي تؤوي نازحين في جباليا.

وذكرت المصادر أن 7 فلسطينيين استُشهدوا نتيجة إطلاق جيش الاحتلال نيران أسلحته تجاه المدنيين غربيّ المخيم، واستُشهد 3 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للمواطنين بمنطقة الفاخورة.

وأعلن مستشفى "العودة" في بيان: "وصل إلينا 18 إصابة جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين بمحيط مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا".

45 شهيداً خلال 24 ساعة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين إلى "42 ألفاً و10 شهداء، و97 ألفاً و720 مصاباً"، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا الإبادة الإسرائيلية: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 45 شهيداً و130 مصاباً، نتيجة 3 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال 24 ساعة".

وأكّدَت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

الاحتلال يعوق إجلاء المرضى

في السياق نفسه قال ماهر شامية، وكيل مساعد وزارة الصحة بغزة الأربعاء، إن جيش الاحتلال استهدف عمليات إجلاء مرضى عبر تفتيش واعتقال، رغم إنذاره بإخلاء مستشفيات شمال القطاع، في ظل عمليته البرية المستمرة منذ 4 أيام والتي أوقعت شهداء وجرحى وسببت تدميراً واسعاً.

وأوضح شامية أن "الوضع الأمني المتدهور بشمال القطاع، ونقض الاحتلال للتفاهمات المبرمة عبر الوسطاء الدوليين حول إجلاء أطفال مرضى من مستشفى كمال عدوان، من خلال اعتقال أحد المسعفين، وعمليات التفتيش تعرقل إخلاء المرضى والجرحى".

وأشار إلى أنه "على الرغم من تنسيق منظمات دولية مع الجيش لإجلاء 5 أطفال، فإنه وقف سيارات الإسعاف التي تنقلهم، وأخضعها لعملية تفتيش دقيق وطويلة".

ولفت إلى أن "37 مريضاً يمكثون داخل أقسام مستشفى كمال عدوان، بالإضافة إلى 7 في العناية المكثفة، في حين يوجد نحو 30 مريضاً في مستشفى الإندونيسي، يصعب نقلهم".

كما أكد شامية أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لم تتمكن من الوصول إلى عشرات الشهداء والمصابين في شمال القطاع بسبب استمرار الاستهدافات الإسرائيلية، وتابع: "لا يز ال مئات آلاف الفلسطينيين بالمناطق الشمالية لقطاع غزة في ظل ظروف قاسية وإخلاء المستشفيات".

أونروا تُخلي 7 مدارس

من جهتها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إخلاء 7 مدارس لجأ إليها نازحون فلسطينيون شمال قطاع غزة، بعد إنذارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذه هجوماً برياً بالمنطقة.

وأكدت الأونروا في بيان الأربعاء، أن تكثيف جيش الاحتلال هجماته شمال قطاع غزة تسبب في إغلاق الخدمات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة الأممية.

ولفت البيان إلى "إخلاء 7 مدارس تابعة للأونروا تُؤوي نازحين شماليّ غزة"، مبيناً أنه "لا يوجد سوى بئرين نشطتين من أصل 8 آبار مياه في مخيم جباليا للاجئين".

ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشنّ هجوماً برياً جديداً على شمال قطاع غزة، إبعاد الفلسطينيين في المنطقة عنها بالقوة. وتتركز الهجمات الإسرائيلية في منطقتَي بيت حانون، وبيت لاهيا شمال غزة، بخاصة مخيم جباليا للاجئين.

في المقابل، يؤكد مواطنون محليون أنهم يصرون على عدم مغادرة أماكن إقامتهم "مهما كان الثمن".​​​​​​​

والأحد أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية برية بجباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/أيار الماضي.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شماليّ القطاع منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والاثنين أنذر جيش الاحتلال الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتَي بيت حانون وبيت لاهيا شماليّ القطاع والتوجه جنوباً عبر "ممر آمن"، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه "خداعاً وكذباً".

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة.