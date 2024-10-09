سياسة
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"العدالة مطلوبة" فيلم من إنتاج TRT Arabi يقدم منظوراً جديداً لقضية فلسطين
في استكشاف قوي لحقوق الإنسان والعدالة، يغوص فيلم "العدالة مطلوبة"من إنتاج TRT Arabi في نضال الفلسطينيين المستمر تحت الاحتلال الإسرائيلي، من خلال رسم مقارنة بين الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والوضع الحالي في غزة والضفة الغربية.
"العدالة مطلوبة" فيلم من إنتاج TRT Arabi يقدم منظوراً جديداً لقضية فلسطين
يسلط فيلم "العدالة مطلوبة" الضوء على الحاجة الملحة للعمل الدولي والمساءلة، كما يقدم نظرة جديدة للنضال الفلسطيني / صورة: TRT Arabi
9 أكتوبر 2024

يسلط الفيلم الضوء على الحاجة الملحة للعمل الدولي والمساءلة، كما يقدم نظرة جديدة للنضال الفلسطيني، إذ يقارن بين نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وقمع إسرائيل المنهجي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

يعرض الفيلم مقابلات مع شخصيات جنوب إفريقية بارزة، مثل وزيرة العلاقات الدولية والتعاون السابقة ناليدي باندور، ومدير العلاقات الدولية والتعاون زين دانغور، ودورهم في رفع القضية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.

ينتقد الفيلم صمت المجتمع الدولي تجاه الأعمال العسكرية الإسرائيلية، ويبرز جهود جنوب إفريقيا في قيادة القضية، إذ يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بموجب اتفاقية جنيف، كما يُثني على دعم بعض الدول مثل كولومبيا ونيكاراغوا وتركيا، التي أبدت تأييدها وتدخلها في القضية دعماً لجنوب إفريقيا.

ويظهر في الفيلم سفير نيكاراغوا في لاهاي، كارلوس خوسيه غوميز، ورئيس لجنة العدل في البرلمان التركي جونيت يوكسل، إذ يعبران عن تضامنهما مع فلسطين ويدعوان إلى تحرك عالمي.

من خلال هذه الرؤى، يسعى "العدالة مطلوبة" لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية والإنسانية للقضية الفلسطينية، داعياً العالم لاتخاذ موقف حاسم ضد الظلم.

يمكن مشاهدة فيلم "العدالة مطلوبة" عبر الرابط التالي، إذ يتوافر بترجمات بالعربية والإنجليزية والتركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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