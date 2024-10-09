ونشر زيلينسكي في وقت سابق الأربعاء على منصة تليغرام صورة لوصوله. ويشارك في "قمة دوبروفنيك" رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 12 دولة: ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا واليونان وكوسوفو ومولدوفا ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وتركيا.

ومن المتوقع الإعلان عن تعاون عسكري جديد وتوقيع "إعلان دوبروفنيك" لإدانة العملية الروسية ودعم سلامة أراضي أوكرانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وضمان إعادة إعمار البلاد عند انتهاء الحرب.

ووعد رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش بأن بلاده ستُظهِر "تضامنها مع أوكرانيا، ولو عسكرياً".

كما سيُوقَّع اتفاق تعاون طويل الأمد بين زغرب وكييف، قد تستفيد الأخيرة بموجبه من الخبرة الكرواتية في إزالة الألغام بعد حرب التسعينيات والإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم الحرب.

وأكد بلينكوفيتش الذي زار كييف 3 مرات منذ بدء العملية الروسية في فبراير/شباط 2022، أن كرواتيا أرسلت على مدى العامين الماضيين مساعدات، بخاصة العسكرية، إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون يورو.

فيما قال وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان أول أمس الاثنين: "نتوقع من المنطقة أن تتحد لإظهار دعمها لأوكرانيا".

وتأتي زيارة زيلينسكي، وهي الأولى منه لكرواتيا، في وقت حرج لأوكرانيا التي تتراجع قواتها على الجبهة الشرقية.

ومؤخراً أعرب الرئيس الأوكراني الذي ينتهز فرصة كل رحلة له إلى الخارج للمطالبة بمزيد من الأسلحة، عن أسفه معتبراً أن "الغرب يماطل في تسليم بلاده شحنات الصواريخ طويلة المدى".

وتثير قضية المساعدات لأوكرانيا الجدل في كرواتيا، ففي حين جعل رئيس الوزراء اليميني المحافظ بلينكوفيتش منها محوراً مهمّاً لسياسته الخارجية، رفض الرئيس الاشتراكي الديمقراطي زوران ميلانوفيتش في مطلع أكتوبر/تشرين الأول دعم اقتراح الحكومة بإرسال ضباط كرواتيين لتدريب الجنود الأوكرانيين في إطار مهمة للناتو (حلف شمال الأطلسي).

وأوضح ميلانوفيتش الذي يُعتبر منصبه فخرياً ولكنه يظل قائداً للقوات المسلحة، أنه لن يسمح للجنود الكرواتيين "بالمشاركة في الأنشطة التي تدفع كرواتيا إلى الحرب".

وبعد دوبروفنيك كان من المتوقع أن يتوجه زيلينسكي إلى ألمانيا السبت لحضور قمة دولية بشأن الدفاع عن بلاده، ولكن بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء زيارته لألمانيا بسبب إعصار ميلتون الذي يهدّد بضرب فلوريدا ليل الأربعاء إلى الخميس، أُجّل الاجتماع.

وأوضح الجيش الأمريكي أن "الإعلان المتعلق بالاجتماعات المستقبلية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا سيصدر قريباً".