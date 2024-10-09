وأوضح جباري لوكالة تسنيم أن "القائد قآني بصحة جيدة وسيتسلم وسام الفتح من الزعيم الأعلى خلال الأيام المقبلة".

وتمنح إيران وسام الفتح منذ عام 1989 لأبطال الحرب والقادة العسكريين والسياسيين، لا سيما أولئك الذين شاركوا في الحرب العراقية-الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات في الثمانينيات.

وكان مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران، قالا لوكالة رويترز في وقت سابق إن قآني، الذي سافر إلى لبنان بعد مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية يوم 27 سبتمبر/أيلول، لم ترد عنه أي أنباء منذ أن كثفت إسرائيل قصفها على جنوب لبنان الأسبوع الماضي.

ويوم الاثنين نفى إيرج مسجدي نائب قائد فيلق القدس تقارير تفيد بأن قآني تعرض لأذى جراء الهجمات الجوية الإسرائيلية المكثفة على أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت طهران عينت قآني قائداً لفيلق القدس، المسؤول عن المهام العسكرية والاستخباراتية للحرس الثوري في الخارج، بعد أن قتلت الولايات المتحدة سلفه قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة على بغداد عام 2020.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنّت إيران هجوماً بأكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل، ردّاً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت، ومجازر إسرائيل بغزة ولبنان.

وفي إسرائيل مخاوف من أن يؤدي الرد الإسرائيلي على إيران إلى حرب إقليمية واسعة.